エスエス製薬の解熱鎮痛薬ブランド「EVE（イブ）」は、「女性管理職に関する調査」（20〜49歳の女性、全国500人が対象）を実施しました。「EVE」は、目標を掲げて生きる女性が、本来持つ力を発揮し、前へと進み続けられる未来をつくるために実施する「BeliEVE PROJECT」を推進しています。今回、6月のジェンダー・ギャップ指数発表を前に、女性管理職へのイメージやキャリア志向について明らかにするため、同調査を実施しました。