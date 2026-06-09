花王の薬用入浴剤「バブ」は、全国の屋外作業を伴う職業に従事する男女500名を対象に、夏の暑さと湿度が仕事のパフォーマンスに与える影響について調査を実施しました。■多くの人が、入浴による疲労回復の機会を逃している!?調査の結果、夏に屋外で働く約9割の人が“気温と湿度の高さ”で仕事のパフォーマンスが低下し、約9割が「ドロドロ疲労感※」を実感していることが判明。また、ドロドロ疲労感※を感じている人の約4割は、「