新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」では、「ABEMA」オリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の、第1話から第5話までの番組関連SNS動画総再生数が5,000万回を突破（※1）しました。（※1）2026年5月27日時点、同社調べ■婚活ビギナー3人が30日間で結婚相手を見つけられるか？同作は、恋愛には自信があるものの、婚活は初心者の美女3人が集結し、30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で結婚相手を