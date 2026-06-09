2026年６月８日（日本時間９日）、北中米ワールドカップに臨む日本代表がベースキャンプ地のナッシュビル（場所はGEODIS Park）で初日のトレーニングを実施した。一般公開となったこの日、練習前にセレモニーが行なわれ、多くのファンや関係者が日本代表を出迎えた。チームを代表して遠藤航が挨拶し、温かい雰囲気のなかで活動がスタートしている。ランニングやパス回しなど軽めのメニューを終えた後、取材に応じた鎌田大地は