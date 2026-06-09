辛うじて勝利を収めた。Ｗ杯初戦で日本と対戦するオランダは、現地６月８日に国際親善試合でウズベキスタンと対戦。32分にコディ・ガクポのPKで先制し、90＋２分に追いつかれるも、その６分後に再びPKを獲得し、これをガクポが決めて、２−１で競り勝った。母国メディア『AD』によると、ロナルド・クーマン監督は失望をあらわにしたという。「２試合で我々が決めた２ゴールは、いずれもPKによるものであり、それは少し頭痛の