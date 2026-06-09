9日10時現在の日経平均株価は前日比75.81円（0.12％）高の6万4100.41円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は923、値下がりは581、変わらずは53と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均プラス寄与度トップは東エレク で、日経平均を310.75円押し上げている。次いでアドテスト が91.72円、イビデン が42.57円、太陽誘電 が13.07円、レーザーテク が13.01円と続く。 マイナス