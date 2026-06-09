2026年6月7日、韓国・デジタルタイムスは「韓国海軍と日本の海上自衛隊が約9年ぶりに捜索救助訓練を再開した」と報じた。記事によると、文在寅（ムン・ジェイン）政権時代には、海上自衛隊哨戒機による低空飛行や、韓国海軍駆逐艦によるレーダー照射問題などが重なり、日韓関係の悪化とともに訓練は中断されていた。今回の再開は、関係改善の兆しと受け止める見方も出ている。韓国海軍と海上自衛隊は7日、済州（チェジュ）島南東の