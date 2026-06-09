神戸市須磨区の会社の敷地内で50代から60代くらいの男性が頭部と腹部の2か所に刃物が刺さった状態で倒れているのが見つかり、死亡が確認されました。警察は事件の可能性もあるとみて調べています。 8日午後1時半すぎ、神戸市須磨区若宮町にある会社の敷地内で「男性が足先から血を出し、動いていない」と、この会社の社長から110番通報がありました。 警察や消防によりますと、50代から60代くらいの男性が駐車場のコンテナの中で