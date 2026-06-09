俳優の橋本環奈（27）が9日までに、自身のXを更新。ミニスカート姿で“推し”に会ったことを写真とともに伝えた。【写真】「顔が完全に緊張してます」ミニスカで“推し”に会った橋本環奈橋本は「BOOP!The Musical観劇させて頂きました 最高すぎた、、、、」と報告。「ディミトリから沼にハマった琴様。礼真琴様演じるベティーちゃんが可愛いすぎて素晴らしすぎて大号泣。全人類観て下さい。必ず」と続けた。さらに「けんや