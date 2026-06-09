ペルーの大統領選挙は、7日の投票日から一夜明けた8日も開票が進められていて、わずか0.21ポイント差の大接戦となっています。報告「投票日から一夜明け、新聞は各社一面で取り上げています」ペルーの大統領選挙は、故フジモリ元大統領の長女・ケイコ氏と左派のサンチェス氏による接戦が続いています。序盤はケイコ氏がリードしていましたが、日本時間9日午前9時過ぎ、開票率およそ95％の時点でサンチェス氏が逆転しています。得票