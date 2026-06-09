声優の緒方恵美が９日、Ｘを更新。８日に放送されたフジ・カンテレ系ドラマ「銀河の一票」で生成ＡＩで声優の声が勝手に使用されている問題を取り上げたことに「いろいろ胸がいっぱいです」と思いをつぶやいた。緒方は生成ＡＩによる声の無断使用について危機感を募らせており、５月２８日には法務省が開催した「肖像、声等の無断利用による民事責任のあり方に関する検討会」に出席。声優の声も日本のコンテンツを支える重要な