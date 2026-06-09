漫画家の倉田真由美氏が9日、Xを更新。銅線などの金属の盗難被害が全国で相次ぐ状況を受け、その対策について提言した。倉田氏は、「下水処理施設から『銅線ケーブル』盗まれる…窓ガラス割られ、電力供給『銅線ケーブル』切断され持ち去られる…長野・茅野市は警察に被害届…大町市では工場駐車場から『銅線』盗んだとしてベトナム国籍30代男2人が逮捕」との見出しが付けられた記事を引用。「インフラに直接影響を及ぼす金属窃盗