G1・安田記念でシックスペンスを勝利に導く7日に行われた中央競馬のG1・安田記念（東京芝1600メートル）は、シックスペンス（牡5、田中博）が制した。騎乗した57歳・武豊騎手は、JRA・G1史上最年長勝利。8日にYouTubeのJRA公式チャンネルで公開された動画に注目が集まった。本来はアドマイヤズームで安田記念に参戦する予定だった武豊。同馬の回避によって急遽シックスペンスへの騎乗が決まり、きっちり結果を出した。パートナ