巨人は橋上秀樹監督代行となった5月26日から7勝3敗2分と安定した戦いを見せている。特に6月は4勝0敗2分と1度も負けていない。打線は浦田俊輔が12球団トップの交流戦6盗塁をマークし、キャベッジは12球団2位タイの交流戦4本塁打、10打点をマークするなど、12球団3位の42得点を挙げる。投手陣も、先発では井上温大が5日のロッテ戦で完投勝利するなど、3日のオリックス戦で戸郷翔征が危険球退場で2回途中で降板したが、橋上監督