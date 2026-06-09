【Beast of Reincarnation】 8月4日 発売予定 価格：8,980円 CEROレーティング：C（15才以上対象） ハピネットは、プレイステーション 5用アクションRPG「Beast of Reincarnation」について、Fictions主導のもと追加情報を公開した。本作の発売日は8月4日で、ハピネットがパッケージ版、Fictionsがダウンロード版を発売する。 本作は、