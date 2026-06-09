料理YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「もう炒めない。レンジ麻婆焼きそばが反則の旨さ」と題した動画を公開しました。包丁もフライパンも使わず、電子レンジだけで完結する手軽で本格的な時短レシピを紹介しています。 このレシピの最大の魅力は、市販の「麻婆豆腐の素」を活用し、レンジ加熱のみで旨味たっぷりの麻婆ソースを作れる点です。耐熱容器に麻婆豆腐の素、カットねぎ、合い挽きミンチ、水