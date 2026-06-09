マウスコンピューターは、2026年9月19日〜10月4日に開催される第20回アジア競技大会において、パートナーシップ契約を締結した。同大会は、アジア・オリンピック評議会（OCA）、愛知・名古屋アジア・アジアパラ競技大会組織委員会（AINAGOC）により開催される、アジア最大規模の総合スポーツ大会。同社は e スポーツ用PCおよび周辺機器カテゴリのオフィシャルサプライヤー（Tier4）として、G TUNE ブランドのパソコン、液晶ディス