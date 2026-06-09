阪神・才木浩人投手（２７）が先発予定の９日、ソフトバンク戦（みずほペイペイ）に向けて闘志を燃やした。８日の楽天戦（甲子園）が前日７日に続き雨天中止となった影響で、２日連続のスライド登板となるが「これまで経験がないので、どういう感覚になるのか自分自身も楽しみです。しっかり準備してマウンドに上がりたいと思います」と前向きに受け止めた。相手は昨年の日本シリーズで激突した強力鷹打線。右腕は同シリーズ