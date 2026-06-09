夏場の買い物やレジャーでは、冷たいものの持ち歩き時間が大きな問題に。ちょっとの間だけだからと油断していると、気付いたらぬるくなっていた、なんてことにも……。そんな「時間との戦い」の救世主となってくれそうなのが、【3COINS（スリーコインズ）】の保冷バッグ。今回は、税込1,000円以下という手に取りやすい価格ながら、使い勝手や収納力にも期待できるアイテムをピックアップ。その実力を掘り下げてチェッ