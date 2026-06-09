近所づきあいは、困った時に助け合えたり、ちょっとした情報交換ができたりと、うまくいけばとても心強いものです。ただ、その距離が近くなりすぎると、気を遣いすぎて疲れてしまうこともあります。今回は、筆者の友人の体験談をお届けします。 便利かと思ったグループLINE 引っ越したばかりの頃、同じマンションのママから「何かあった時に便利だから」と誘われ、住民有志のLINEグループに入りました。 最初