YouTubeチャンネル「マシロのズボラ節約ごはん」が、「3分で完成。コーヒー牛乳プリンもう市販には戻れない」と題した動画を公開しました。市販の紙パック入りコーヒー牛乳を使い、材料3つで安く手軽に作れる本格的なプリンのレシピを紹介しています。 調理の最初のステップでは、耐熱容器に100mlのコーヒー牛乳と大さじ1の砂糖を入れ、ラップをせずに電子レンジで加熱します。沸騰直前ま