鎌田大地が南野拓実の合流を歓迎した日本代表は現地時間6月8日、ベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに入った。サポートメンバーとしてチームを支えるMF南野拓実が合流し、MF鎌田大地は練習後、「拓実くんは、みんなの兄貴的な存在なので。いるだけで、チームとしての雰囲気がすごい明るくなる」と語った。事前キャンプ地のメキシコ・モンテレイから移動した日本代表は、現地での歓迎セレモニーを経てベースキャンプ地で