アイドルグループ・日向坂46の宮地すみれ＆渡辺莉奈が、9日発売の『ボム7月号』（ワン・パブリッシング）の表紙を飾る。【表紙カット】ヘルシーな肌見せスタイルで…密着する”すみりな”コンビ17枚目シングル「Kind of love」を発売し、宮崎県での『ひなたフェス2026』開催を控えた日向坂46から、“すみりな”ペアが表紙に登場。ユニット“能ある少女はスカート揺らす”としてユニット曲「恋と慣性の法則」を持つ仲良し2人が