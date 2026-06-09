アイドルグループ・日向坂46の山口陽世が、9日発売の『ボム7月号』（ワン・パブリッシング）の裏表紙を飾る。【裏表紙カット】雨の中しっとりと艶っぽグラビアを披露した山口陽世待望の三期生ライブ開催発表直後に突然の卒業発表をした山口がソログラビアに登場。日向坂46らしい水色のノースリーブ姿で、サイリウムカラーに合わせた花束を手に自然な笑顔を浮かべる。さらにはゴーフルも手に持ったシーンも。黄色のワンピース