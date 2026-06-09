たけし軍団の井手らっきょ（66）が9日、インスタグラムを更新。父の死去を報告した。井手は「令和8年6月3日、父洋甫（ようすけ）が93歳で永眠いたしました」と報告し、祭壇の写真をアップ。「父は大のジャイアンツファンでした」としのび、「奇しくも長嶋茂雄名誉監督の命日であるその日に旅立ちました。（父さん良かったね）」とつづった。続けて「残された母は淋しいと思いますが、出来る限り孝行をしたいと思います」と母をお