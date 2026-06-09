首相官邸で開かれたこども政策推進会議＝9日午前政府は9日、こども政策推進会議（会長・高市早苗首相）を開き、今後の政策をまとめた2026年度「こどもまんなか実行計画」を決定した。いじめや貧困といった困難に直面するなど子どもを取り巻く状況は深刻で、自殺が増えていると指摘。「子どもの命と安全・安心を徹底的に守る」として対策を強化する。首相は会議で「子どもや若者の自殺は重く受け止めるべき深刻な課題だ」と強調