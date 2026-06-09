タイ・バンコクで6日、特殊詐欺グループの指示役とみられる男が重要人物として拘束された。男は高級マンションで暮らしながらカンボジアの拠点へ指示を出していたとみられ、6月中旬にも日本へ強制送還される見通しだ。大規模詐欺Gの重要人物にタイ警察が厳しく問い詰めタイ・バンコクで6日、カメラが捉えたのは、マスクで顔を覆い、警察に連れられていく佐々木裕介容疑者（38）だ。佐々木容疑者は、大規模詐欺グループの重要人物と