タレントの森脇梨々夏（24）が、9日発売の『ボム7月号』限定版（ワン・パブリッシング）の表紙を飾る。【表紙カット】ヘルシーな肌見せスタイルで…密着する”すみりな”コンビYouTubeチャンネル「佐久間宣行のNOBROCK TV」発のアイドルグループ・DRAW▲ME（▲＝ハート）として注目を集め、「素直でごめんね」でのCDデビューも決定して話題の森脇が最新グラビアを届ける。いたずらっぽい笑顔とスレンダーボディ、距離感近めの