とちぎテレビ 妖怪をテーマに地域活性化を図ろうと、８日から足利市で初めての妖怪展が始まりました。 夏の風物詩。ゾクゾクが止まらない怖い妖怪。 足利市民活動センターで８日から開催されているこちらのイベントは、足利市をはじめ県内外に住む妖怪大好きグループ、伊村恵利佳さん、風喜人さん、悲天さん、中島小百合さん、中島太郎さん、ともこさんの６人で構成された「チーム妖」の作品が