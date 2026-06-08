とちぎテレビ 栃木県議会の通常会議は８日、一般質問が行われ、人口減少時代を迎えて財源不足が懸念される中、安定的な自主財源を確保するための県の取り組みについて、執行部の考えをただしました。 質疑・質問２日目の８日は、とちぎ自民党議員会・青木克明議員、夢と希望あふれる栃木を創る会・湯澤英之議員、とちぎ自民党議員会・横松盛人議員、とちぎ自民党議員会・大木英憲議員の一般質問が行われました。 このう