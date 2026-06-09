BTSのV（ヴィ＝30）が、韓国TikTokで、最も多くの「いいね」を記録した。5月8日に投稿した動画が、2000万件の「いいね」で、韓国TikTok史上最多記録を樹立した。同動画の再生回数は1億4000万回以上で、26年の韓国最高記録でもある。韓国メディアのスターニュースは9日「Vは、3月13日にTikTokアカウントを開設してから19日で1000万フォロワーを突破した。さらに、韓国のスター個人アカウントとして最短の58日で1500万フォロワーを突