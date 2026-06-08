とちぎテレビ ５月、上三川町で発生した強盗殺人事件で、栃木、神奈川両県警の合同捜査本部は８日、強盗殺人未遂の疑いで再逮捕した１６歳の少年らを宇都宮地方検察庁に送りました。 強盗殺人未遂の疑いでこれまでに再逮捕されているのは、実行役とみられるいずれも神奈川県在住の１６歳の少年４人と、指示役とされる神奈川県横浜市の竹前海斗容疑者（２８）、妻の美結容疑者（２５）です。 このうち、少年３人が８日、