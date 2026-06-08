とちぎテレビ 宇都宮市の中心部、繁華街で６日から相次ぐクマの目撃情報ですが、新たに８日午後７時ごろ、宇都宮市陽南２丁目でクマ１頭の目撃情報がありました。 場所は陽南中学校の東方で、警察官などが現場の対応にあたりました。現時点でクマの行方は分かっていません。 クマは８日午前３時２０分ごろに宇都宮市中央卸売市場近くの簗瀬町地区、午前４時２５分ごろには陽南１丁目地区の陽南中学校から北東に５００ｍ