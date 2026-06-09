イラン・テヘランでミサイル攻撃を受ける米空母を描いた壁画の前を通り過ぎる女性＝8日（AP＝共同）【エルサレム、イスタンブール共同】イスラエルのネタニヤフ首相は8日のテレビ演説で、イランとの「戦線は沈静化した」と述べ、7日に始まった攻撃の応酬は収束したとの認識を示した。イランが再攻撃すれば「力で応じる」と警告した。イスラエルはレバノンの親イラン民兵組織ヒズボラへの軍事作戦を続行する構え。その規模次第で