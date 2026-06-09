女子プロレス・スターダムの人気レスラー天咲光由が９日までに、インスタグラムを更新。「湘南まで友達とドライブ」とつづり、パンケーキを前に笑顔を見せるショットを投稿した。黒い服を着て、長い黒髪を下ろしており、リング上で魅せるド派手な姿とは一変。２４歳の清楚な姿にフォロワーからは「か、カワイイマジキュンキュンキュン」「超絶かわいい」「アイドルじゃん」「黒髪似合うね！」「なんてこった」「良かったで