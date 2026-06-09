IT・ビジネス書作家の戸田覚が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」にて「【買い・買うな】インフレ時代で 値上がり続出の中、今買いのガジェットはこれだ！」と題した動画を公開した。物価高の影響で多くの製品が値上がりする中、パソコンやスマホ、周辺機器などのカテゴリ別に、今買うべきか待つべきかの明確な結論を提示している。 戸田氏はまず、パソコンの価格動向について言及。「値上がり傾向