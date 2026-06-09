きのう大きく値下がりした日経平均株価はきょうは値を戻しています。【映像】日経平均株価の変動今朝の日経平均株価は、取引開始で600円値上がりすると上げ幅は一時1000円を超えました。きのうの東京市場ではハイテク関連銘柄を中心に売りが進み、日経平均は先週末より2500円以上値を下げましたが、きょうは下落したタイミングで買い戻すいわゆる「押し目買い」の動きが出ています。（ANNニュース）