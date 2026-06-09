とちぎテレビ ８日午後、日光市の第１いろは坂の下りで倒木があり、道路をふさぎました。 けが人はいませんでしたが、現場はおよそ１時間１５分、通行止めになりました。 ８日午後１時５０分ごろ、中禅寺湖方面から坂を下ってくる第１いろは坂で、現場を通行していた路線バスの運転手から日光土木事務所に「木が倒れている」と連絡がありました。 場所は、４８あるカーブのうち、まもなく坂が終了する第４７