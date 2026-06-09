18歳の娘に暴行を加えた疑いで逮捕されたプロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督が書類送検されました。暴行の疑いで書類送検されたのは、読売ジャイアンツの阿部慎之助前監督です。阿部前監督は先月25日、東京・渋谷区の自宅で、同居する18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、その後釈放されていました。警視庁が書類送検するにあたってどのような意見を付けたのかは分かっていません。阿部前監督は、逮捕された翌