8日昼ごろ、にかほ市小国の田んぼでクマが目撃されました。近くには院内小学校があり、警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと8日午後0時10分ごろ、にかほ市小国字郷ノ町の院内小学校近くの田んぼにクマ1頭がいるのを、小学校に勤務する50代の女性が目撃しました。クマの体長は約60センチです。最も近い建物までは約100メートルで、警察が注意を呼びかけています。県内にはツキノワグマ出没警報が