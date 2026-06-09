フランス代表のワールドカップメンバーから外れたレアル・マドリード所属のMFエドゥアルド・カマヴィンガが、米国の名門ハーバード・ビジネス・スクールで短期プログラムを受講していたことが話題となっている。『BBC』が報じた。23歳のMFは、自身のSNSで修了証とともに現地での様子を公開。「学び、耳を傾け、成長する数日間だった。この経験に感謝している」と投稿した。受講したのはエンターテインメント、メディア、スポーツビ