６月7日に行われたWTTコンテンダースコピエ女子シングルスで大藤沙月（世界ランク11位）が、優勝を果たした。大藤はシングルスの決勝に先立ち、四天王寺高校からの盟友で現在も日本ペイントマレッツのチームメイトである横井咲桜とのペア、通称「Wさっちゃん」で出場した女子ダブルスでも優勝し、２冠制覇を達成した。大藤はこのシリーズの一つ前のWTTコンテンダーラゴスのシングルスでも優勝しており２大会連続の優勝ともなった。