お笑い芸人のビビる大木（51）が9日、TBSラジオ「パンサー向井の＃ふらっと」（月〜木曜午前8時30分）に生出演。2028年のNHK大河ドラマ「ジョン万」からのオファー状況を報告した。この日は同時間帯に放送されているTBS「ラヴィット！」とのコラボ企画で、パーソナリティーの向井が同番組に登場。向井は午前8時30分開始の「＃ふらっと」直前まで「ラヴィット！」に出演していたため、放送に間に合わず。向井へのサプライズとして、