女優田牧そら（19）が8日までにインスタグラムを更新。事務所の先輩俳優の舞台を観劇したことを投稿した。田牧はストーリーズに、舞台「カッコーの巣の上で」のビジュアル写真をアップし「事務所の先輩、間宮祥太朗さんが出演されている舞台『カッコーの巣の上で』を観劇させていただきました。舞台の隅々まで、すべての登場人物から目が離せず、あっという間の時間でした」と記した。同作は7日に初日を迎えた。田牧は「臨場感と迫