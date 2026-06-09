TBS吉村恵里子アナウンサー（26）が8日までに、自身のインスタグラムを更新。映画鑑賞に行った様子をつづった。「念願プロジェクトヘイルメアリー」とライアン・ゴズリング主演の長編SFを見に行ったと明かし、映画館のポスターやポップコーンの写真をアップ。「ロッキーが可愛くて愛おしくて本を読んでから見に行って尚よかった」と、原作小説を読破してから訪れたという。また「ここは最近は気温がちょうど良いので1駅分歩