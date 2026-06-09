レースクイーン（レースアンバサダー）でグラビアアイドルの新田妃奈（26）が8日までにインスタグラムを更新。近況をつづった。新田は「淡路島ロケに行ってきました」と報告し、近影をアップした。新田はピンク色のテカテカひもビキニを着用。両腕でバストを寄せたポーズをとっている。この投稿にフォロワーからは「ホンマ最高」「可愛いすぎぃ！」「半端ない」「最上級」とコメントが寄せられている。新田は東京都出身。白百合女