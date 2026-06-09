元モーニング娘。のタレント辻希美（38）が8日、インスタグラムを更新。昨年8月に誕生した第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの生後10カ月を記念した写真を公開した。投稿では、おむつを使って床に「10ケ月」の文字を作り、笑顔で座る「夢空」ちゃんの記念撮影の様子や、夫で俳優の杉浦太陽とのスリーショットを披露。辻は「夢空今日で10ケ月になりました」とつづった。ハッシュタグでは子どもの名前「夢空」や「10ケ月」「癒しgirl