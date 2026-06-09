タレント野々村真（61）が8日、インスタグラムを更新。“いいとも青年隊”久保田篤（66）との再会を報告した。「今年もbjbコレクション〜大人の文化祭〜のトークショーに出演！」とすると、「久しぶりに元いいとも青年隊のあっちゃんと当時の懐かしい話しで盛り上がった！」と報告。「お互い歳を重ねて中年隊！？これからもお互い元気に頑張っていこう『いいとも！！』と誓いまた会おうと約束して別れました〜」とつづり、