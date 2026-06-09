女優上白石萌歌（26）が8日までにインスタグラムを更新。秋田県・男鹿水族館の”アイドル”に会ったことを投稿した。上白石はストーリーズに、25年に生まれたホッキョクグマのモモ太の動画をアップし「わたしはモモ太に会ってしまいました。言葉を失う可愛さでした」と投稿した。「モモ太グッズをたくさん買ったわたしです」とも付け加えた。モモ太は25年12月4日に生まれ、名前は公募で決定。グッズが続々と発売されるなど、同水族