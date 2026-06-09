2.5次元歌い手アイドルグループ「めておら - Meteorites -」が7日、公式YouTubeチャンネルで新曲「STEREO RIOT」のミュージックビデオ（MV）を公開した。同曲は、限界や妥協を一切排除したアグレッシブな楽曲に仕上がっている。左右のスピーカーから鳴り響く重低音に乗せて、胸の奥にある葛藤や「解き放ちたい衝動」を余すところなく解き放つ、エネルギーに満ちあふれた一曲に仕上げた。「オレらにしかできないやり方で突き進